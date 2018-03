Les Etats-Unis préoccupés par les missiles de croisière russes

Les missiles de croisière russes dernier cri sont capables d'atteindre le territoire américain, a déclaré Lori Robinson, la commandante de la défense aérospatiale nord-américaine lors des auditions au Sénat américain.

Elle a évoqué l'augmentation des risques pour le territoire des Etats-Unis du fait de la grande portée des missiles de croisière russes dernier cri.