La Défense russe dévoile où seront menées les guerres du futur

Les conflits du futur, qui recourront largement aux robots, se déplaceront dans le domaine médiatique et dans l’espace, estime le chef d’état-major des Forces armées russe, Valeri Guerassimov.

«Il va de soi que chaque conflit armé a ses traits distinctifs. Les conflits du futur se caractériseront par une large utilisation des armes de haute précision et d'autres types d'armes innovants, robotique comprise. Les sites économiques et le système de gouvernement ennemi seront détruits en premier lieu. Outre les sphères traditionnelles, la lutte armée sera activement menée dans le domaine médiatique et dans l'espace», a fait savoir le général Guerassimov lors d'une conférence organisée par l'Académie d'état-major général des Forces armées russes.

Selon le chef d'état-major des forces armées russe, «un rôle particulier sera joué par la lutte contre les systèmes de communication, de reconnaissance et de navigation».

«Ce ne sont que des contours de la guerre du futur la plus probable. D'autre part, le spectre de conflits éventuels est très large et les forces armées doivent être prêtes à chacun d'entre eux», a-t-il souligné.

Valeri Guerassimov a noté que la mise sur pied et la formation des forces armées russes sont réalisées compte tenu de l'évolution des spécificités de la lutte armée.

«L'éclatement possible de conflits militaires simultanés sur différents axes stratégiques prédéterminent la mise en place de groupes interarmées au sein des régions militaires destinés à mener des opérations efficaces avec l'utilisation des unités disponibles aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre», a-t-il précisé.