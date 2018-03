Un manuel sur une défaite dans un conflit avec la Russie lancé pour l’armée US

© Sputnik. Grigory Sysoev La Défense russe dévoile où seront menées les guerres du futur

Le Army Cyber Institute (ACI) de l'académie militaire de West Point a publié un manuel sous forme de bande dessinée sur une défaite des troupes de l' Otan dans un conflit avec la Russie.

Ce manuel, intitulé Ruine silencieuse, vise à encourager les militaires américains à réfléchir sur des guerres futures et sur la meilleure préparation pour des conflits de ce type.

Selon la trame de cette bande dessinée, en 2027 la Moldavie et la Roumanie décident de se réunir et par conséquent franchissent la ligne rouge de Moscou. Les tensions s'aggravent, la Russie et l'Otan effectuent des exercices des deux côtés de la frontière russe. À un moment donné, certaines unités s'écartent du plan d'action, des robots engagent une bataille. Un conflit à grande échelle est déclenché.

La bataille est rapide parce que la Russie dispose de moyens pour une guerre technologique. Moscou commence une cyberattaque qui désactive les drones de l'Otan puis attaque des chars de l'Alliance atlantique. Ensuite, des troupes russes capturent un consulat américain dans une des villes occupées.

«Notre mission est de prévenir une surprise stratégique pour l'armée», indique la collaboratrice de l'ACI, la lieutenant-colonel Natalie Vanatta citée par le magazine IEEE Spectrum.

Selon elle, le manuel est destiné aux soldats et aux officiers subalternes. Malgré ce format insolite, les bandes dessinées aident les militaires à comprendre des choses insondables, a ajouté Mme.Vanatta.