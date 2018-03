Cette «Baleine» russe capable de couler un porte-avions

© Sputnik. Russian Defence Ministry La Russie passe à l’utilisation de groupements de missiles de croisière

La torpille russe 65-76А Kit (Baleine, en français) lancée d'un sous-marin est capable de détruire un porte-avions , a annoncé dimanche Gleb Tikhonov, représentant du consortium Gidropribor, développeur et fabricant de cet armement.

«Notre torpille 65-76А d'un calibre de 650 millimètres est la plus puissante du monde. Aucun de ses analogues ne peut couler un porte-avions», a-t-il déclaré à la chaîne russe de télévision Zvezda.

M.Tikhonov a souligné que les pays occidentaux ne disposaient pas de torpilles d'un calibre supérieur à 533 millimètres.

«Nous avons créé la torpille 65-76А qui est unique dans ses caractéristiques: vitesse, portée et quantité d'explosifs. Un système contient trois torpilles et un dispositif de lutte hydroacoustique», a-t-il ajouté.



La torpille antinavire autoguidé 65-76A Kit a été créée au milieu des années 1980 et est entrée en service en 1991. C'est une variante de la torpille soviétique 65-76, améliorée pour être utilisée dans les sous-marins nucléaires russes de troisième génération. Elle mesure plus de 11 mètres, sa vitesse maximale est de 50 nœuds (92,6 km/h) et sa portée maximale est de 100 kilomètres.

Son analogue le plus proche est la torpille américaine Mark 48, dont la portée est deux fois moindre que celle de la 65-76А.