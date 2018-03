Une nouvelle arme US à base de laser dirige des cris stridents sur l'ennemi (vidéo)

Destiné à combler le fossé entre «neutraliser» et «tuer» l'ennemi, le Programme conjoint de développement des armes non létales (JNLWD) aurait donné naissance à une arme sans précédent, baptisé NL-LIPE (Non-Lethal Laser-Induced Plasma Effect).

Ce dispositif permet de littéralement créer des sons à partir de l'air mince grâce à l'effet de plasma induit par laser. Au cours des trois prochaines années, les concepteurs espèrent parvenir à dire des mots intelligibles à l'aide de l'appareil en question.



Comme le rapporte Defense One, l'arme comprend un laser femtoseconde, qui émet des impulsions de lumière concentrée pendant 10 à 15 secondes, ce qui suffit pour créer une boule de plasma. Cette dernière peut ensuite être manipulée pour produire de la lumière et du bruit, ou par exemple pour brûler des vêtements.La technologie est encore en cours de développement et ne fonctionne que dans des conditions spécifiques. Or, le chef de la division technologique de JNLWD David Law assure que les militaires pourront bientôt employer l'appareil à des distances de dizaines de kilomètres.