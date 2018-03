Les médias ont rappelé aux Britanniques l'existence de «la Main morte» en Russie

Le journal britannique Daily Star s'est rappelé de l'existence du système russe de gestion de frappe nucléaire Perimetr.

Le système Perimetr, connu en Occident sous le nom de «Main morte», est un système complètement automatisé de gestion de frappes nucléaires massives de représailles, mis au point en URSS lors de la guerre froide en qualité d'arme de dissuasion.

Bruce Blair, un des principaux experts du désarmement nucléaire, a déclaré au journal que le système fonctionnait toujours et se perfectionnait même de plus en plus.

Toutefois, malgré sa «conception terrifiante», le système Perimetr contribue à la diminution du risque de guerre nucléaire. Selon l'expert, Perimetr est un moyen éthique et acceptable pour prévenir la guerre nucléaire.

«L'existence de la Main morte signifie que l'Occident devrait y réfléchir à deux fois avant de recourir à l'arme nucléaire», écrit le journal.

L'expert a aussi affirmé que si le système Perimetr devenait vulnérable aux cyberattaques, il représenterait une menace pour la sécurité internationale.

Le 1er mars, dans son message à l'Assemblée fédérale, le Président russe a présenté de nouvelles armes russes sans précédent dont le système de missiles Sarmat, des drones sous-marins, et le système hypersonique Kinjal, un missile de croisière à propulsion nucléaire.

Poutine a souligné que la Russie ne menaçait personne et n'avait l'intention d'attaquer aucun pays, les nouvelles armes n'étant destinées qu'à « assurer la sécurité du pays ».