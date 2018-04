En plein dégel avec Pyongyang, Washington et Séoul débutent leurs manœuvres

En plein dégel autour de la crise nord-coréenne, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de ne pas renoncer à leurs manœuvres militaires annuelles conjointes. Toutefois, afin de ne pas provoquer le Nord, les exercices Foal Eagle et Key Resolve initialement prévus pour durer un mois seront tenus à plus petite échelle.