La Défense russe révèle un nouveau test de système de défense antimissile (vidéo)

L'armée russe a testé avec succès un nouveau système de défense antimissile modernisé en dotation des Forces aérospatiales russes et notamment destiné à protéger Moscou contre les frappes aériennes et spatiales.

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir réussi le test d'un nouveau système de défense antimissile modernisé à Sary Chagan, centre d'essais de missiles antibalistiques situé au Kazakhstan.

«Le nouveau système de défense antimissile modernisé du système de défense antimissile a accompli sa mission et atteint son objectif conventionnel à l'heure prévue», a déclaré le colonel Andreï Prikhodko, cité par Krasnaïa Zvezda, le journal officiel du ministère russe de la Défense.

Ce système de défense antimissile est en dotation des Forces aérospatiales russes et a pour mission de protéger Moscou contre les frappes aériennes et spatiales, ainsi que pour effectuer des tâches dans l'intérêt des systèmes d'alerte d'attaque de missiles et de contrôle de l'espace.

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo du test sur son compte Twitter officiel.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) #Минобороны #ПВО #ВКС pic.twitter.com/TPCoSJp4St — Минобороны России (@mod_russia) 2 апреля 2018 г.

