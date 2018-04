Baissez la tête! Le vol d’un Mi-17 syrien qui va vous donner des frissons (vidéo)

Un hélicoptère lourd Mi-17, l’un des plus populaires de l’armée syrienne, a réalisé une figure impressionnante au-dessus d’un aérodrome. Cette performance a été filmée.

Les militaires syriens ont diffusé une vidéo surprenante d’un hélicoptère polyvalent Mi-17, l’un des plus répandus dans l’Armée de l’air du pays. Sur la vidéo, on voit l’hélicoptère passer au ras du sol sur une piste d’atterrissage en béton avant de prendre brusquement de l’altitude.

​L’hélicoptère Mi-17, tout comme sa version plus ancienne, Mi-8, constituent la base du parc aérien des Forces armées syriennes qui disposaient d’une centaine d’appareils au début du conflit armé dans le pays.

Ces hélicoptères peuvent transporter des troupes et des munitions, évacuer des blessés, mener des missions de reconnaissance et aider l’artillerie à mieux cibler ses tirs. Ces hélicoptères ont aussi participé à des missions d’appui de feu aux côtés d’hélicoptères de combat Mi-25. Pendant ces missions, ils étaient munis de roquettes et de bombes.

Les Mi-8 et Mi-17 de fabrication russe sont très fiables et résistants. Pendant le conflit en Syrie, des versions de ces hélicoptères ont réussi à rejoindre leurs aérodromes après être touchés par des missiles sol-air. En plus, ils sont faciles à réparer ce qui les rend très populaire dans le monde.