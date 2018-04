«On ne manque de rien»: pour quoi, entre autres, l’armée russe est-elle renommée? (vidéo)

Selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, l’Armée russe ne manque de rien, et pour cause: les militaires russes ne participent pas seulement à des manœuvres, ils construisent des avions et des armes, effectuent des recherches scientifiques, chantent, dansent et jouent de plusieurs instruments musicaux…

Se prononçant fin mars au concours de chant russe Novaïya Zvezda (Nouvelle Étoile, ndlr.), le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a noté le grand nombre de talents dont la Russie était riche. Pourtant le ministre a surtout apprécié l'indépendance culturelle de l'armée russe:

«Nous sommes comme un brise-glace. On ne manque de rien: nous pouvons naviguer, naviguer et naviguer. Nous avons nos propres théâtres. Nous avons nos musées et bibliothèques, nos instituts et universités, nos académies, notre science. Et tout cela, c'est l'armée de notre pays», a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Tour d'horizon des militaires russes les plus talentueux avec Sputnik.

Ingénieurs militaires

L'histoire russe est riche en grandes réalisations et découvertes dans le domaine militaire et technique: Kalachnikov, Tupolev, Sukhoï… Que de noms sont mondialement connus! Le Président russe a noté à plusieurs reprises les mérites des scientifiques et des concepteurs militaires russes, dont les découvertes ont su surpasser celles de leurs homologues étrangers pendant des décennies.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Kalachnikov

Au cours des dernières années, le ministère russe de la Défense continue à accorder une attention croissante à la recherche scientifique dans l'industrie de la défense et des armements.

«Aujourd'hui, à une époque de changements technologiques rapides dans le monde, nous devons faire preuve de leadership et profiter de l'avantage incontestable de la Russie dans le domaine militaro-technique. Nous pouvons le faire et nous le ferons certainement», a déclaré Vladimir Poutine.

Chanteurs et danseurs militaires

L'Ensemble de chant et de danse des forces aériennes et spatiales est une des meilleures équipes créatives de l'armée russe, notamment vainqueur de nombreux festivals internationaux de musique et de concours panrusses.

Créé en 1942, l'Ensemble interprète environ 800 œuvres de genres vocaux, instrumentaux et de danse. Les programmes de concert de l'ensemble sont caractérisés par une combinaison d'œuvres classiques russes et étrangères, de musique chorale sacrée, de danses des peuples du monde, de chansons anciennes et modernes.

L'Ensemble est connu et populaire non seulement en Russie, mais l'Ensemble a aussi représenté la Russie dans de nombreux pays du monde: Allemagne, Italie, États-Unis, Autriche, France, Finlande, Espagne, Suisse, Danemark, Israël, Malte, Portugal et Bulgarie.

Les œuvres religieuses constituent une grande partie du répertoire de l'ensemble vocal de la 60e brigade autonome d'infanterie motorisée russe cantonnée dans le territoire du Primorié,

Créé il y a cinq ans, l'ensemble a récemment attiré l'attention des réseaux sociaux grâce à la publication d'une vidéo où les militaires interprétaient le Chant des Chérubins, le Tropaire de la Grande entrée de la Divine liturgie.

«Ils canalisent leur énergie et leur talent vers une voie bonne et pacifique! Mon respect pour ces militaires», «Je pleure, ces jeunes sont excellents», «Génial! Vraiment magnifique». Voilà quelques réactions des internautes.

Musiciens militaires

L'orchestre du ministère de la Défense a été créé en 1927 conformément à l'ordre du Conseil militaire révolutionnaire en tant qu'orchestre modèle du Commissariat du peuple pour les affaires militaires et navales de l'URSS. Actuellement, au sein de l'orchestre, il y a deux groupes indépendants: l'orchestre d'harmonie et l'orchestre symphonique.

Créé en 2008, l'internat du ministère de la Défense de la Fédération de Russie abrite les filles de soldats morts dans l'exercice de leurs fonctions, les enfants de familles incomplètes et ceux qui servent dans des garnisons éloignées.