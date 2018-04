Combien de systèmes antiaériens Pantsir la Russie a déjà exporté en Syrie

Ces dernières années, Moscou a fourni une quarantaine de systèmes antiaériens Pantsir-S1 à Damas, a appris lundi Sputnik d’une source au ministère russe de la Défense.

«La Russie a livré à la Syrie quelque 40 systèmes de missiles et d’artillerie Pantsir-S1 destinés à parer des attaques aériennes. Il s’agit d’exportations et non de livraisons d’armes du ministère russe de la Défense», a indiqué l’interlocuteur de l’agence.

Le ministère russe de la Défense avait précédemment annoncé que deux chasseurs F-15 de l’armée de l’air israélienne avaient frappé l’ aérodrome syrien T-4 de Tiyas dans la nuit du 8 au 9 avril. Trois missiles ont atteint leurs cibles, cinq autres ont été abattus par la défense antiaérienne syrienne. Selon l’agence Sana, l’attaque a fait des victimes.

Le Pantsir-S1 (code Otan SA-22 Greyhound) est un système antiaérien qui tire des missiles et des obus. Le Pantsir-S1 est destiné à protéger des sites militaires et civils, y compris des systèmes de défense antiaérienne de longue portée. Ce système mobile comprend deux canons bitubes de 30 mm dont chacun a une cadence de tir de 40 coups par seconde, ainsi que 12 missiles sol-air d'une portée de 20 km. Le système est doté de radars de détection et de suivi des cibles.

Le Pantsir-S1 peut se déplacer à une vitesse de 100 km/h et mener un tir de précision en mouvement, ce qui est mission impossible pour ses concurrents étrangers. Cela permet de protéger les convois de matériels contre les raids aériens ennemis. Le système est capable de détruire n'importe quelle cible volant entre cinq mètres et 15 km d'altitude, qu'il s'agisse d'un avion ou une bombe guidée.