Un «avion du jugement dernier» américain aurait décollé pour une mission inconnue

Un avion de l'US Air Force chargé de transporter le Président américain pendant les situations d'urgence, et plus précisément en cas de guerre nucléaire, aurait entamé une mission de quelques heures après que le Donald Trump a promis sur Twitter de tirer des missiles contre la Syrie.

Le commandement des États-Unis aurait fait décoller mercredi un Boeing E-4B Nightwatch, surnommé l’«avion du jugement dernier» («doomsday» en anglais), a annoncé le site CivMilAir qui surveille les déplacements des avions militaires.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 avril 2018

​Sur la carte, on voit l’avion survoler l’Indiana. Des cartes montrant les déplacements de l’appareil, qui a été aperçu au-dessus de l’Illinois, ont plus tard été publiées sur internet.

Les autorités américaines n'ont pas encore commenté ces informations. ​Pour l’instant, il n'y a pas de données sur la mission actuelle de l'E-4B.

Au total, l’armée américaine dispose de quatre «avions du jugement dernier» qui sont à la disposition du Président, du secrétaire à la Défense, et des chefs d’état-major.

L’E-4B Nightwatch chargé de transporter le Président américain pendant les situations d'urgence, et plus précisément en cas de guerre nucléaire, a des caractéristiques uniques et peut servir de poste de commandement aéroporté. Quand le président des États-Unis se déplace à bord du célèbre Air Force One, celui-ci est toujours accompagné par un E-4B.

L’appareil, qui compte 112 membres d’équipage, peut poursuivre sa mission durant une semaine grâce à des ravitaillements en vol. Son vol autonome peut durer plus de 35 heures. Ses équipements sont protégés contre les effets d’une explosion nucléaire.

Les avions du jugement dernier sont entrés en service pour la première fois pendant la Guerre froide dans les années 1970.