En Méditerranée, la marine russe surveille les navires de l’US Navy et de ses alliés

Une source militaire et diplomatique russe a fait savoir qu'en Méditerranée orientale, la marine russe surveillait les navires de l'US Navy et de ses alliés.

«Ces derniers temps, des navires de guerre et des sous-marins du groupe naval de la Flotte militaire de Russie effectuent la surveillance continue à proche distance des navires de combat et des sous-marins de l'US Navy et de ses alliés de l'Otan présents en Méditerranée orientale», a déclaré une source militaire et diplomatique russe.

Cette même source a fait, par ailleurs, savoir que la collecte des informations les plus complètes possibles sur la situation sous-marine, en surface et aérienne en Méditerranée orientale est l'un des buts essentiels du groupe naval de la Flotte militaire de Russie:

«D'autant plus que cela concerne tous les mouvements et approches par des navires des flottes étrangères dans la zone maritime proche de la ville syrienne de Tartous.»