Avions, robots…La Défense russe lève le voile sur les matériels du défilé de la Victoire

La Russie dévoilera de nouveaux matériels pendant le prochain défilé consacré au 73e anniversaire de la Victoire sur la place Rouge de Moscou, a annoncé mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«On y trouve le blindé de soutien de chars BMPT, l’avion supersonique monoplace Su-57, le robot polyvalent de déminage Uran-9 et les drones à petit rayon d’action Korsar», a indiqué M.Choïgou à l’occasion de la Journée unique de l’acceptation des matériels militaires.

Selon lui, la partie mécanique du défilé de la Victoire comprendra «plus de 190 engins prometteurs qui définissent l’image moderne de l’armée russe.

Les militaires russes qui défileront mènent des entraînements réguliers sur le polygone d’Alabino, dans la région de Moscou, depuis le 28 mars dernier. Le polygone d’Alabino accueille ces répétitions parce qu’il dispose d’un terrain ayant des contours identiques à ceux de la place Rouge de Moscou. Le 9 avril, des avions et hélicoptères ont rejoint ces entraînements. Des répétitions «grandeur nature» dans les rues de Moscou se tiendront à partir du 26 avril. Deux répétitions nocturnes sont programmées pour le 26 avril et le 3 mai et la répétition générale pour le 6 mai.