Et si un missile US survolait le territoire russe? Une possible riposte effraie Washington

Washington a peur de la réaction de Moscou à un possible survol du territoire russe par des missiles américains qui pourraient être lancés dans la cadre du concept de frappe instantanée globale, apprend-on du rapport du Service de recherche du Congrès américain intitulé «Frappe instantanée globale conventionnelle et missiles balistiques de longue portée: contexte et enjeux » («Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues»).

© AP Photo / Alex Brandon Syrie: les USA précisent quand ils peuvent avoir recours à la force à l’égard de la Russie

Le concept de frappe instantanée globale stipule que les États-Unis doivent être capable de porter une frappe avec des armes conventionnelles en moins d'une heure contre des cibles situées dans n'importe quel pays du monde. Une telle mesure vise à renforcer les capacités américaines de «dissuader ou vaincre ses adversaire […] au début ou au cours du conflit».

Selon ce document, les missiles balistiques américains dotés d'ogives conventionnelles pourraient survoler les territoires de la Russie et de la Chine, ce qui augmenterait le risque d'une interprétation erronée d'un tel lancement qui pourrait être pris comme une attaque nucléaire et pourrait provoquer une frappe de riposte, y compris avec l'utilisation d'armes nucléaires.

Afin d'éviter un scénario semblable, les auteurs du rapport proposent de prévenir la Russie et la Chine de telles frappes en avance ou de créer «un téléphone rouge» dans le but d'expliquer les intentions américaines en cas de lancement.