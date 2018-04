Le porte-avions russe Amiral Kouznetsov se refait une beauté jusqu’en 2021

Le porte-avions russe Amiral Kouznetsov fera à nouveau partie de la Marine russe en 2021, après rénovation, a expliqué lundi le président de la United Shipbuilding Corporation, Alexeï Rakhmanov.

© Sputnik . Ministère russe de la Défense «Le porte-avions Amiral Kouznetsov est loin d'être le pire»

«Nous avons déjà commencé les travaux. Nous envisageons de terminer le travail avant fin 2020, procéder à des essais au premier semestre 2021 et remettre le navire en état d'aptitude au combat», a-t-il précisé.

À l'heure actuelle, la Marine russe ne possède qu'un seul porte-avions lourd, à savoir l'Amiral Kouznetsov, mis en exploitation en 1991, à l'époque soviétique. Une fois rénové, il pourra encore servir pendant 20 ans, notent des spécialistes.

La construction du premier porte-avions russe a commencé en 1982. Il peut porter plus de 50 aéronefs. Le porte-avions est muni entre autres d'un système antinavire Granit, de systèmes de défense sol-air et de missiles et de canons Klinok et Kachtan.