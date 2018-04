Hausse spectaculaire des dénonciations des agressions sexuelles dans l’armée US

Le nombre d’agressions sexuelles dénoncées aurait massivement augmenté parmi les militaires américains, relate le New York Post en se référant à des fonctionnaires qui ont commenté le rapport annuel du Pentagone avant sa publication officielle.

L'article précise notamment que c'est la hausse la plus conséquente depuis 2015. Une large part fait suite au scandale de la diffusion de photos nues de militaires sur internet, ce qui a provoqué beaucoup de plaintes.

Selon des sources, l'augmentation la plus notable des plaintes pour agressions sexuelles a été constatée parmi les membres du Corps des Marines des États-Unis avec +15% de plaintes, passant de 870 à 998. Ce corps était au centre du scandale sur la publication de photos de femmes militaires nues sur les réseaux sociaux.

Une croissance de plus de 9% a également été observée dans US Navy et l'United States Air Force, ainsi que dans les forces terrestres, avec +8%.

En outre, une enquête anonyme auprès des militaires est effectuée aléatoirement selon les années. L'an passé, moins de 15.000 militaires se sont déclarés avoir été victimes de contacts sexuels non désirés, soit quatre mille de moins qu'en 2014.

Les fonctionnaires ont souligné que l'augmentation du nombre d'agressions enregistrées est une tendance positive, car le problème est largement étouffé à la fois dans les rangs de l'armée et dans la société dans son ensemble.