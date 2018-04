Tentation dangereuse: le F-35 pour l'Allemagne, une menace potentielle pour l’Europe

L'Allemagne est à la croisée des chemins s’agissant de renouveler son armée de l'air. Les chasseurs Panavia Tornado et Eurofighter Typhoon utilisés aujourd'hui devront bientôt être remplacés, et les options existantes ne sont pas évidentes à trancher. Surtout si on considère leurs conséquences sur l'économie ainsi que sur la politique européennes.