Un «tueur de porte-avions» en route vers Saint-Pétersbourg

La Russie développe un nouveau sous-marin nucléaire ultraperformant

Un sous-marin nucléaire du projet Anteï participera pour la première fois au défilé solennel à l'occasion de la Journée de la Marine à Saint-Pétersbourg fin juillet, rapportent des médias russes citant une source au sein du complexe militaro-industriel national.

Le croiseur lance-missiles Maréchal Oustinov et la frégate Amiral Makarov devraient également prendre part au défilé. Au total, plus d'une quarantaine de navires de guerre, dont 18 bâtiments ultra-modernes, ainsi que 25 avions et hélicoptères participeront à l'événement, a fait savoir le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Un sous-marin nucléaire russe positionné en mer d'Okhotsk tire deux missiles balistiques

Les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière (SSGN) du projet 949A Anteï sont surnommés «tueurs de porte-avions». Les submersibles sont dotés de 24 missiles de croisière P-700 «Granit» capables de porter des ogives nucléaires et destinés à détruire les grands navires de surface.

À l'heure actuelle, la flotte russe du Nord dispose de trois sous-marins de ce type, tandis que la flotte du Pacifique en possède cinq.