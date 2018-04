Le jour de la Victoire un robot-militaire Uran-9 sera présenté sur la Place rouge

Le défilé de la Victoire qui aura lieu le 9 mai sera l'occasion pour le ministère de la Défense russe de présenter plusieurs matériels militaires nouveaux, dont un robot Uran-9 destiné à mener des missions de reconnaissance et de soutien.

Les spectateurs du défilé de la Victoire auront la possibilité de voir le nouveau robot militaire Uran-9. Pour traverser la Place rouge, cet engin sera installé sur un camion KamAZ-65117.

L'Uran-9 a été conçu pour mener des missions de reconnaissance ainsi que des opérations antiterroristes en milieu urbain. Le robot est doté de puissants armements à l'aide desquels il est capable de détruire des chars, des canons automoteurs, des blindés et des hélicoptères. Il s'agit en premier lieu de missiles sol-air Igla-S d'une portée de six kilomètres, dont la vitesse d'interception est de 1.440 km/h, et d'un canon de 30 mm.

© Sputnik . Evgueni Biïatov La Russie a dévoilé de nouveaux drones d’attaque (images)

Le véhicule est également armé de missiles antichar Ataka dont l'ogive perce un blindage de 900 mm avec une protection dynamique, à une distance de six kilomètres. Les conteneurs des missiles Ataka sont situés des deux côtés de la tourelle du robot.

D'une masse de 12 tonnes, le robot est équipé d'un puissant moteur diesel de 400 chevaux qui lui permet de se déplacer à une vitesse d'environ 35 km / h. Le véhicule est télécommandé à une distance de trois kilomètres par un signal radio protégé par chiffrement. Mais il peut avancer en système automatique laissant à l'opérateur le choix des cibles. Le contrôle de l'Uran-9 peut également être intégré aux systèmes de bord d'un hélicoptère d'attaque.

Le seul point faible du robot pourrait être sa protection: son blindage en acier augmente considérablement sa masse et peut le ralentir. Mais, ce problème a une solution: des modules de protection dynamique et active.