Les avions afghans largueront prochainement des bombes à guidage laser sur les talibans

L’armée de l’air d’Afghanistan procèdera sous peu à des largages de bombes à guidage laser sur des combattants du groupe Taliban* et d’autres terroristes, a annoncé le général Mohammad Radmanesh, porte-parole du ministère afghan de la Défense, dans un entretien accordé à Sputnik.

L'armée afghane a désormais des bombes à guidage laser qui relèvent d'une technologie ultramoderne permettant une grande précision des frappes aériennes, ce qui diminue d'éventuelles victimes collatérales parmi les civils, a indiqué Mohammad Radmanesh à Sputnik.

«L'arme à laser et les bombes à guidage laser sont d'une grande importance dans la lutte contre les terroristes et les Afghans disposent maintenant de cette technologie. Cette assistance nous est accordée par nos collègues d'autres pays et nous espérons qu'elle se poursuivra», a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'expliquer que les bombes à guidage laser frappaient justement les cibles grâce aux appareils électroniques installés à bord d'avions.

«Ces bombes sont guidées par des rayons laser qui n'atteignent même pas le sol. Il ne s'agit pas de rayons qui embrasent ce qu'ils ciblent et laissent des particules chimiques et biologiques. Ces rayons peuvent guider la bombe jusqu'à la cible, leur guidage étant directement lié au cockpit du pilote», a expliqué le général.

Selon l'interlocuteur de Sputnik, de telles bombes ont déjà été larguées lors de trois frappes aériennes, y compris dans la province de Farâh où des chefs de file d'un groupe terroriste ont été liquidés.

