Modernisation des bases: les USA s’attendront «à la loyauté de la Slovaquie»

Les bases aériennes Sliac et Kuchyna n'ont pas de grande valeur stratégique pour les Américains, et la somme des investissements envisagés pour leur modernisation ne correspond pas non plus à leur importance, a estimé Frantisek Skvrnda dans un entretien accordé à Sputnik.

«Il s'agit sans doute d'une pression exercée par le complexe militaro-industriel des États-Unis qui a besoin de dépenser de l'argent et même si, souvent, cela n'est pas du tout rationnel», a supposé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il serait aussi dans l'intérêt des États-Unis de conforter leurs positions dans les pays de l'ancien «camp socialiste» et de se servir de telles bases pour mettre en œuvre leurs projets.

«Il n'est pas non plus à exclure que ces bases aériennes ne soient pas utilisées par l'US Air Force pour protéger le territoire, mais plutôt pour lancer des opérations potentielles contre la Russie, notamment au Proche-Orient», a poursuivi M.Skvrnda.

Il a rappelé que la modernisation des bases aériennes serait réalisée dans le cadre de l'European Deterrence Initiative (EDI) et de l'opération Atlantic Resolve en réponse à la «menace russe».

«Les États-Unis ne font jamais rien sans intérêt. Ils s'attendent non seulement à la loyauté de la Slovaquie, pays bénéficiaire de leur assistance, mais aussi au remboursement du moins en partie de leurs investissements», a relevé l'expert.

Selon ce dernier, il pourrait même s'agir de la signature de documents qui n'aient même rien à voir avec ces investissements.

«De tels accords pourraient notamment contraindre un pays plus faible à négliger ses propres lois au profit de l'investisseur de Washington», a expliqué l'interlocuteur de Sputnik.

Comme l'a annoncé le ministère slovaque de la Défense, suite à leur modernisation, les bases aériennes Sliac et Kuchyna pourront accueillir des avions militaires et civils américains, notamment des chasseurs F-15 Eagle, des avions de combat A-10 et des cargos С-5 Galaxy et C-17 Globemaster. Les travaux de rénovation doivent commencer en mai 2019 pour s'achever avant novembre 2020.