Robots-artificiers et drones-hélicoptères: des secrets bientôt dévoilés en Russie (vidéo)

Des robots de déminage, des hélicoptères sans pilote et des motoneiges arctiques participeront pour la première fois au défilé de la Victoire qui se tiendra le 9 mai prochain à Moscou à l’occasion du 73e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, ont annoncé les médias russes citant le ministère russe de la Défense.

Selon la chaîne russe Zvezda, les motoneiges uniques ТТМ 190-40 adaptées au climat de l’Arctique permettent de mener des missions de reconnaissance par —50° C.

Les drones-hélicoptères Katran sont aussi impressionnants. Ils peuvent effectuer des missions de reconnaissance, transporter des charges utiles et porter des frappes contre les positions ennemies.

© Sputnik . Evgeny Biyatov Répétition nocturne du défilé de la Victoire à Moscou 25

Mais ce sont les robots de combat qui constitueront le clou du programme. Le robot-artificier Uran-6 s’est fait une réputation lors de l’opération antiterroriste en Syrie. Il a participé aux travaux de déminage menés à Palmyre par le Centre international de déminage.

Le défilé de la Victoire 2018 engage également le robot dernier cri Uran-9 destiné à éviter les pertes humaines dans les situations les plus à risque. Uran-9 a pour mission d’inspecter des terrains dangereux et d’apporter un appui de feu aux unités antiterroristes et d’infanterie.

La répétition générale du défilé est programmée pour le dimanche 6 mai. Le ministère de la Défense a publié sur son site une infographie qui présente tous les matériels et aéronefs engagés dans la partie motorisée de la parade, ainsi que la composition des unités qui défileront sur les pavés de la place Rouge.