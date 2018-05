Une nouvelle corvette performante bientôt en service dans la Marine russe

La nouvelle corvette russe Vychni Volotchek fera partie de la Marine russe dans le courant du mois de mai, a fait savoir aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Dygalo.

«À l'heure actuelle, la corvette Vychni Volotchek du projet 21631 est à la dernière étape des essais d'État à Novorossiïsk », a-t-il précisé.

Selon les constructeurs, le navire a un déplacement d'un millier de tonnes et une vitesse maximale de 23 nœuds, avec une autonomie de 10 jours.

La Vychni Volotchek est le sixième navire de la série modernisée 21631 Bouïan-M qui ont un déplacement augmenté et sont équipés de missiles de haute précision et de longue portée, à savoir du système de missiles Kalibr-NK, destinés à frapper des cibles maritimes et terrestres.