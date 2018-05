Le Pentagone sera-t-il autorisé à contourner les sanctions antirusses?

Le budget du Pentagone pour l'exercice 2019 prévoit la possibilité de ne pas respecter les sanctions imposées aux pays qui achètent à la Russie des produits de défense, relatent des médias citant l'agence Bloomberg qui aurait eu accès au projet de loi.

Une telle mesure permettrait aux militaires américains de coopérer avec les pays qui auraient eu des relations étroites avec la Russie.

Le projet accorderait au ministre de la Défense le droit de suspendre les sanctions si un pays partenaire de la Russie prouvait qu'il soutenait les principes de la sécurité nationale des États-Unis et qu'il avait arrêté ou réduit ses relations avec la Russie en matière de défense.

Cette loi budgétaire devra être examinée le 9 mai à la chambre des Représentants du Congrès américain.

La «loi pour contrer les adversaires de l'Amérique au moyen de sanctions» (CAATSA) a été adoptée à l'été 2017 et prévoit des sanctions contre des personnalités et des entreprises, notamment contre le complexe militaro-industriel russe et les pays achetant des armements russes.