Le drone russe Korsar montre ses capacités (vidéo)

La vidéo d'une durée de 40 seconde montre comment le drone Korsar décolle, choisit sa cible et atterrit.

«L'appareil est destiné à mener 24 heures sur 24 une reconnaissance aérienne en dépit de la météo, à frapper des sites de l'ennemi ainsi qu'à acheminer des cargaisons dans les régions assignées», précise le ministère dans un communiqué.

Le communiqué indique que le matériel du drone permet de désigner en temps réel des cibles pour les frappes, effectuées notamment par des armes de haute précision.

La durée de vol du drone est de dix heures, l'appareil est capable de voler à une altitude de six kilomètres et son rayon d'action est de plus de 160 kilomètres.

Cette année, le drone prendra part à la partie aérienne du défilé de la Victoire qui se déroulera le 9 mai sur la place Rouge à Moscou.