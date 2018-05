Les USA impuissants devant les missiles hypersoniques russes Kinjal?

© Sputnik . Pavel Lissitsine Dix avions supersoniques MiG-31 armés de missiles Kinjal sont déjà fonctionnels

Le commandement américain a appris avec une «grande inquiétude» qu'une dizaine d'avions supersoniques MiG-31 équipés du nouveau système de missiles hypersoniques Kinjal est déjà prête à l'emploi, selon Military Watch

«Un certain nombre de figures importantes de l'armée des États-Unis ont réagi au déploiement de missiles hypersoniques russes récemment annoncés, qui comprend des plateformes de lanceurs aériennes et marines, ainsi que deux missiles balistiques intercontinentaux, avec une grande appréhension, tout en expliquent que les États-Unis ne possèdent aucun moyen de défense efficace contre des plateformes de ce type», souligne le média.

Le 5 mai, le vice-ministre russe de la Défense, Iouri Borissov a annoncé que dix avions MiG-31 dotés du nouveau système de missiles hypersoniques Kinjal sont déjà fonctionnels.

​Le Président Poutine a présenté le système aérien de précision Kinjal et d'autres armes russes sophistiquées le 1er mars dernier, dans son message annuel au parlement. Selon M.Poutine, ce missile hypersonique capable d'atteindre la vitesse de Mach 10 (dix fois la vitesse du son) peut déjouer tous les systèmes de défenses antiaériennes et antimissiles actuels, transportant des ogives nucléaires ou conventionnelles à une distance de plus de 2.000 km.

​En décembre dernier, le système Kinjal est entré en service opérationnel dans la région militaire russe du Sud, d'après M.Poutine. Le vice-ministre russe de la Défense, Youri Borissov, a plus tard annoncé que les missiles aérobalistiques Kinjal pouvaient frapper des porte-avions, des destroyers et des croiseurs ennemis.

Le MiG-31, «un avion supersonique unique en avance sur son temps», a été modernisé parallèlement au développement du Kinjal, d'après le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine.