Ces armements russes dernier cri qui participeront au défilé de la Victoire

Plusieurs armements de dernière génération seront montrés lors du défilé militaire qui se déroulera le 9 mai sur la place Rouge à Moscou à l'occasion du 73e anniversaire de la Victoire. Sputnik vous en présente la liste.

Véhicule blindé de soutien de chars Terminator

Ce véhicule est doté de deux canons automatiques de 30 mm 2A42 jumelés, de deux lance-grenades automatiques AG-17D, de quatre missiles antichar guidés Ataka et d'une mitrailleuse de 7,62mm PKTM.





Système de missiles sol-air Tor-M-2

Conçu pour détruire des cibles de haute précision, le nouveau système de DCA Tor_M-2 est considérablement plus performant en termes de portée pratique et de nombre de missiles que sa version précédente.

Système robotisé polyvalent de déminage Uran-6

© Sputnik . Said Tsarnaev Le robot de déminage russe Uran-6

L'Uran-6 (Uranus) est un système automatisé de déminage, capable de remplacer 20 démineurs humains. Le robot est téléguidé, contrôlé à une distance pouvant aller jusqu'à 1.000 m. Muni d'une lame orientable et d'un système de dragage, la machine recherche les mines et les munitions non-explosées dans un secteur donné et peut, sur ordre de son opérateur, les neutraliser. Selon ses concepteurs, le robot est capable de désamorcer des engins explosifs d'une puissance maximale de 60 kg d'équivalent TNT.

Motoneige arctique

La motoneige est destinée à prospecter et patrouiller sur un terrain accidenté, à protéger des sites tant militaires que civils. La motoneige, équipée d'une mitrailleuse Kalachnikov Petcheneg, est capable de transporter quatre hommes sur une distance de 500 kilomètres.



Drone de courte portée Corsar

© Sputnik . Alexandre Vilf Le drone Korsar

Destiné à mener des missions de reconnaissance diurne et nocture, cet appareil est également capable d'effectuer des frappes sur les positions de l'ennemi. La durée de vol du drone est de dix heures, l'appareil peut voler à une altitude de six kilomètres et son rayon d'action est de plus de 160 kilomètres.