Le contrôle des essais nucléaires en vidéo!

Le ministère russe de la Défense a pour la première fois publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le travail des collaborateurs de son Service de contrôle spécial, qui fête ses 60 ans en mai 2018.

Outre le contrôle des essais d'armes nucléaires à l'étranger, le Service effectue des contrôles du respect des accords sur la limitation et l'interdiction des essais nucléaires, et assure notamment la participation de la Russie au mécanisme international de contrôle du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) ainsi que la coordination de l'activité des autorités exécutives fédérales et de l'Académie des sciences russes dans la mise en exécution du TICEN.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova Les sites pour essais nucléaires aux USA font douter qu'ils respecteront le moratoire

Une autre tâche accomplie par le Service est le contrôle de la situation sismique et de l'environnement radioactif sur la planète, et d'éventuelles pannes nucléaires en Russie. Il procède également à la veille géophysique du territoire russe.

Les résultats de son activité, à savoir les informations concernant les faits et les paramètres des explosions nucléaires, des séismes et de la contamination radioactive, sont présentés aux organes compétents.

Le Service collecte et analyse en permanence des données sur la situation géophysique de la planète, détecte ainsi les explosions nucléaires à l'étranger et en Russie et les séismes sur Terre.