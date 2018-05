La Défense russe révèle le comportement des pilotes US escortant des avions Tu-95MS

Des chasseurs américains F-22 qui ont escorté des avions russes Tu-95MS au-dessus des eaux neutres de l’océan Arctique pendant une quarantaine de minutes n’ont pas montré d’intentions agressives et suivaient les avions russes à la distance prévue, selon la Défense russe.

Le ministère russe de la Défense a commenté le comportement de pilotes américains qui ont escorté pendant une quarantaine de minutes des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS au-dessus des eaux neutres de l'Arctique.

«Les pilotes de F-22 se tenaient correctement et ne montraient aucune intention agressive. Ils ont simplement marqué leur présence à la distance prévue qui est d'environ 100 mètres», a expliqué le chef de l'escadrille, le lieutenant-colonel, Alexandre Manyaguin dans un article, publié par le journal officiel de la Défense russe Krasnaïa Zvezda.

© Photo. Photo US Air Force Deux chasseurs américains F-22 ont escorté des avions russes au-dessus des eaux neutres

M.Manyaguin a souligné que les pilotes américains savaient bien que l'équipage russe ne violait pas les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien au-dessus des eaux neutres.

Le 11 mai, des bombardiers stratégiques Tu-95MS des Forces aérospatiales et des avions antinavires Tu-142 de la Marine ont effectué avec succès un vol planifié au-dessus des eaux neutres de l'océan Arctique et des mers de Béring et d'Okhotsk.

Comme l'a fait savoir, le général Igor Konachenkov, «sur une partie du trajet, les avions russes ont été escortés pendant 40 minutes par deux chasseurs F-22 de l'Armée de l'air des États-Unis qui ne se sont pas approchés à plus de 100 mètres».