«Rapides et silencieux»: un amiral français a fait l’éloge des sous-marins russes

Les sous-marins modernes russes sont «incroyablement rapides et silencieux», a déclaré le chef d'état-major de la Marine française.

Christophe Prazuck, chef d'état-major de la Marine française, qui a pris la parole lors d'une réunion au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington a souligné que les sous-marins russes étaient «incroyablement rapides et silencieux».

Il a également tenu à souligner que les effectifs de la Marine chinoise avaient bondi. Selon lui, la Chine a mis en marche au cours des dernières quatre années au moins 80 nouveaux navires, ce qui correspond à la totalité de la Marine de surface française.

En outre, a-t-il indiqué, la Chine est en train d'assembler un porte-avions.

Tout cela, a-t-il conclu, témoigne du fait que la France et d'autres pays de l'Otan ne sont pour le moment pas en mesure de garantir leur position de chefs de file à l'échelle mondiale.