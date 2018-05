Pourquoi la Russie déploie-t-elle autant de navires en Méditerranée?

Des navires de la Marine russe armés de systèmes de missiles Kalibr monteront constamment la garde en Méditerranée, a assuré hier Vladimir Poutine à l'occasion d'une réunion ordinaire du ministère russe de la Défense et du Complexe militaro-industriel.

© Sputnik . Vitaly Timkiv Poutine: des navires armés de missiles Kalibr monteront la garde en Méditerranée

«Cette décision relève en premier lieu de la sécurité nationale de la Russie. Les navires et les sous-marins équipés de Kalibr constituent une partie intégrante de la dissuasion stratégique non-nucléaire de notre pays. La Russie fait désormais partie des puissances mondiales dotées de telles armes permettant d'effectuer efficacement et promptement des frappes contre n'importe quelle cible située à une distance pouvant aller à des milliers de kilomètres», a commenté Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe Nationalnaya Oborona.

D'après lui, seuls la Russie et les Etats-Unis disposent actuellement de telles armes.

«Ainsi, notre pays contrecarrera les projets de tous ceux qui tenteraient de mettre en cause sa sécurité. Cela constitue entre autres un élément de dissuasion contre l'Otan et d'autres forces considérant la Russie comme un ennemi éventuel», a-t-il conclu.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation La Défense russe dévoile l'objectif des tirs de missiles Kalibr sur Abou Kamal

L'armée russe s'entraînera à utiliser des groupements de missiles de croisière non-nucléaires à des fins de dissuasion stratégique lors des prochains exercices de grande envergure Vostok 2018, a annoncé début mars le colonel Viktor Mourakhovski, rédacteur en chef du magazine russe Arsenal de la Patrie et expert militaire. À l'heure actuelle, toutes les flottes de la Marine russe «ont des navires et des sous-marins dotés de missiles de croisière Kalibr. Quant à l'aviation à long rayon d'action, elle peut agir dans n'importe quelle région stratégique où il y a des agresseurs potentiels, y compris en utilisant des moyens stratégiques conventionnels», d'après l'expert militaire.

En 2015, les missiles de croisière Kalibr-NK, qui ont été tirés par la corvette Grad Sviyajsk et plus tard par le groupe naval comprenant la frégate Daghestan et les corvettes Grad Sviyajsk, Ouglitch et Veliki Oustioug, ont détruit des sites terroristes sur le territoire syrien.

Les frégates polyvalentes modernisées Daghestan et Tatarstan (projet 11661K) sont les premiers navires de la Marine russe dotés des systèmes de missiles Kalibr-NK. Ces systèmes peuvent anéantir des cibles navales et terrestres à grande distance grâce à des missiles de haute précision.