En une seule salve: les Crocodile et les Terminator anéantissent l’ennemi (vidéo)

Des hélicoptères russes Mi-24 et Mi-8ATMCh, communément appelés Crocodile et Terminator, ont mené des manœuvres au-dessus de la Sibérie pour s'entraîner à anéantir des ennemis éventuels dans un secteur précis.

Des unités des troupes aéroportées russes ont également pris part aux exercices. D'après les militaires, il suffit d'une seule salve pour neutraliser tout ennemi potentiel.

L'hélicoptère russe Mi-24 a été mis au point pour détruire les véhicules blindés et les troupes de l'adversaire ainsi que pour effectuer des opérations de débarquement de troupes et des tirs de soutien. Grâce à ses caractéristiques, le Mi-24 a été surnommé le crocodile volant.

Le modèle Mi-8AMTSh est conçu sur la base des hélicoptères polyvalents Mi-8AMT. Terminator est le nom informel donné à l'hélicoptère lors d'une exposition militaire en 1999 à Farnborough, au Royaume-Uni. Le Mi-8AMTSh a été mis en service dans les forces aériennes russes en 2009.

Le Mi-8AMTSh est équipé d'un système dernier cri de navigation et de pilotage. En outre, l'équipement des appareils est adapté à l'utilisation de lunettes de vision nocturne, ce qui permet de réaliser des vols pendant la nuit à des altitudes basses voire extrêmement basses, ainsi que de décoller et d'atterrir depuis des sites non banalisés.