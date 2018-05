Des bombardiers lourds supersoniques Tu-160 pour protéger l’Arctique

Mercredi dernier, Serguei Kobylach et Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, ont débattu du développement de l'infrastructure de la base aérienne de la ville d'Engels, dans l'Oblast de Saratov, des vols dans le cadre du projet de dissuasion stratégique dans les zones d'intérêt national particulier et de la lutte contre le terrorisme international, relatent les médias russes.

«Cette année, nous envisageons de commander des Tu-160 vers Anadyr (district autonome de Tchoukotka, ndlr). A présent, l'Arctique revêt pour nous un intérêt stratégique, si bien que nous mettons en place de nouvelles bases aériennes et de nouveaux moyens, permettant d'assurer la sécurité de notre pays du côté des frontières maritimes dans cette direction», a confié Kobylach dans une interview accordée au journal Krasnaya Zvezda.

Service de presse du ministère de la Défense Les eaux neutres de l’océan Arctique survolées par des bombardiers stratégiques russes

D'après lui, des Tu-22M3 ont atterri pour la première fois à Anadyr et à Vorkouta en 2017.

Le 11 mai, des bombardiers stratégiques Tu-95MS des Forces aérospatiales et des avions antinavires Tu-142 de la Marine ont effectué avec succès un vol planifié au-dessus des eaux neutres de l'océan Arctique et des mers de Béring et d'Okhotsk.

Comme l'a fait savoir, le général Igor Konachenkov, «sur une partie du trajet, les avions russes ont été escortés pendant 40 minutes par deux chasseurs F-22 de l'Armée de l'air des États-Unis, qui ne se sont pas approchés à plus de 100 mètres».