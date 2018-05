Un vol d’essai du chasseur de la 5e génération Su-57 en photos

Un vol d’essai de l’avion de chasse russe de cinquième génération Sukhoi Su-57 sur l’aérodrome russe Joukovski a été pris en photo. Le chasseur est équipé d’un nouveau moteur plus performant.

© Sputnik . Evgeny Biyatov Les principaux avantages du chasseur russe de 5e génération Su-57 vus par les médias US

Le chasseur russe de cinquième génération Sukhoi Su-57 continue à réaliser des vols d'essai sur l'aérodrome russe Joukovski. Son dernier test a été photographié par des amateurs. Les clichés ont été partagés par la suite sur le blog Bmpd.

Le Su-57, également connu sous le nom de laboratoire volant T-50-2, est l'un des avions les plus élégants et les plus modernes de l'armée de l'air russe. Il a fait ses débuts lors du défilé du 9 mai 2018 sur la place Rouge à Moscou.

Doté d'une avionique de pointe et d'un radar à antenne active aéroporté, cet avion peut transporter un large éventail d'armes, ce qui lui permet d'engager des cibles aéroportées, terrestres et navales.

© Sputnik . Evgeny Biyatov L’atterrissage du chasseur russe de 5e génération Su-57 en vidéo

Le chasseur a des radars à bande X actifs à balayage électronique, ce qui améliore sa visibilité de la situation. Cela permet également d'exécuter des manœuvres aériennes spécialisées.

Le Su-57 a effectué son premier vol le 29 janvier 2010. Sa production en série limitée a été lancée en 2013 pour tester ses armements.

L'avion a une vitesse maximale de 2.600 km/h et un plafond pratique de 20.000 mètres. Le Su-57 a toutes les caractéristiques de la cinquième génération: il est furtif, hypersonique, polyvalent, super manœuvrable et doté d'équipements électroniques sophistiqués. Il est capable de rester en vol pendant 5,8 heures.