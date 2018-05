Trois navires de guerre indiens se dirigent vers le Vietnam

Les marines indienne et vietnamienne mèneront la semaine prochaine des exercices conjoints en vue de renforcer la coopération maritime bilatérale ainsi que la sécurité régionale.

© Sputnik . Vitali Ankov Indra 2017: les exercices russo-indiens ont pris fin à Vladivostok

Trois navires de guerre indiens, dont la frégate furtive Sahyadri, le camion-citerne de la flotte Shakti et la corvette furtive anti-sous-marine Kamorta se dirigent vers Da Nang Port au Vietnam pour prendre part aux exercices qui se dérouleront du 21 au 25 mai, selon un communiqué diffusé dimanche par la marine indienne.

Selon le document, la visite de navires indiens au Vietnam vise à «renforcer la coopération maritime» entre les deux pays, «consolider les liens d'amitié» et «contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la région et le monde».

L' Inde et le Vietnam ont des liens étroits dans plusieurs domaines, dont la réparation, l'entretien et le soutien logistique des navires ainsi que la formation du personnel. D'après le ministère indien de la Défense, le début de la coopération entre les Indiens et les Vietnamiens remonte au 2e siècle.

Ces dernières années, Hanoï et New Delhi ont intensifié leur coopération militaire. Ainsi, en 2016, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé son intention d'accorder au Vietnam 500 millions de dollars en crédits pour lui permettre de renforcer sa défense.