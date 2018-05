Résurrection du Leopard 2, le moyen de dissuader la Russie?

«Les chars ont changé la guerre pour toujours. Ils ont facilité la campagne de conquête rapide d'Hitler dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, les chars Tigre et Panther ont été considérés comme l'arme la plus dangereuse de la Wehrmacht», écrit le journal.

Après la chute du rideau de fer, la Bundeswehr a réduit le nombre de ses chars, considérés comme des reliques militaires de la guerre froide. Mais aujourd'hui, ils gagnent à nouveau de l'importance face à la détérioration des relations avec la Russie, note le journal.

Les pays de l'Otan s'arment énergiquement, la défense nationale revient au centre de la politique de sécurité comme pendant la guerre froide. Les chars allemands ont un effet dissuasif sur la Russie dans les États baltes, estiment les auteurs de l'article.

Le retour des chars pose de nouveaux problèmes aux alliés de l'Otan, l'infrastructure en Europe, par exemple. À la fin du mois de mars, la Commission européenne a présenté un plan visant à développer les routes, les ponts et les réseaux ferroviaires. Objectif: à l'avenir, les chars et les troupes doivent pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement en Europe en raison des tensions croissantes avec la Russie.

À la différence des autres modèles, les chars modernes sont digitalisés. Un Leopard 2 А7 pèse 60 tonnes et peut atteindre une vitesse de 70 km/h. Une calculatrice balistique détermine la trajectoire de l'obus de 120 millimètres. Le commandant manœuvre avec un joystick, il a un périscope avec une vision panoramique, qui peut passer à l'imagerie thermique et à la vision nocturne.

La Russie a toujours démenti les rumeurs concernant ses intentions belliqueuses envers ses voisins. Face au rapprochement des forces de l'Otan de ses frontières, notamment dans les pays baltes, où l'Alliance renforce sa présence, elle se voit en revanche obligée de déployer de nouveaux moyens de défense antimissile.