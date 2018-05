Israël dit être le premier pays à avoir utilisé le F-35 au combat

Dans un discours adressé aux chefs de 20 armées de l'air étrangères réunis en Israël, le chef des forces aérospatiales de l'armée israélienne, le général Amikam Norkin, a révélé que son pays avait été le premier à tester au combat l'avion furtif américain F-35.

«Nous faisons voler le F-35 dans tout le Proche-Orient et nous avons déjà attaqué deux fois sur deux fronts différents», a-t-il déclaré.

© Sputnik . Michael Alaeddin Damas déterminé à défendre ses territoires face à Israël

Le responsable israélien a également montré une photographie d'un F-35 israélien survolant Beyrouth, selon Reuters.

Le F-35 Lifhtning II est une famille d'avions multirôles de cinquième génération développée par Lockheed Martin. L'avion se décline en trois versions: un chasseur optimisé pour l'attaque au sol, un chasseur à décollage et atterrissage verticaux, et un chasseur embarqué. Le F-35 a réalisé son premier vol en 2000 et a été mis en exploitation dans l'armée américaine en 2012.

L'État hébreu a été le premier pays, hors États-Unis, à acquérir cet appareil. Il a reçu ses deux premiers exemplaires, sur une commande totale de 50 avions, en décembre 2016. Selon les médias israéliens, au moins neuf chasseurs ont aujourd'hui été livrés.