Les chasseurs furtifs américains impuissants face à cette arme russe unique?

En cas de conflit militaire, le radar russe Struna-1, dont les capacités dépassent considérablement celles des radars standards, deviendrait un «tueur» d'avions furtifs, rapporte le The National Interest.

© Sputnik . Alexei Druzhinin Armes hypersoniques russes: le commandement stratégique US appellerait à croire Poutine

Selon ce média, le Struna-a se distingue des autres systèmes de radiolocalisation similaires par sa puissance assurée par les positions particulières de son émetteur et de son récepteur.

Cette innovation rend le radar russe plus sensible tout en lui permettant de détecter non seulement des avions furtifs mais aussi des missiles de croisière et des deltaplanes, précise The National Interest.

En outre, comme le souligne le média, le Struna-1 est beaucoup plus mobile que les radars occidentaux.