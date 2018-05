Tournoi Aviadarts 2018: des Su-57 détruisent des cibles «ennemies» au sol (vidéo)

La chaîne russe Zvezda a publié des images de la destruction de cibles d'«ennemis» basés au sol par deux chasseurs de 5e génération Sukhoi Su-57 lors d'une étape du tournoi Aviadarts 2018 qui se tient à présent dans la région russe de Riazan.

Видео показательного выступления пары истребителей Су-57 на всеармейском этапе конкурса «Авиадартс», который прошел сегодня в Рязянской области.

Пилоты истребителей выполнили боевой разворот и атаковали наземные цели условного противника. pic.twitter.com/SeQYvojHpp — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 26 мая 2018 г.

​Dans la vidéo, il est possible de voir deux avions qui frappent des cibles après quoi ils effectuent un virage de combat à une altitude de 800 mètres.

Le Su-57 a effectué son premier vol le 29 janvier 2010. Sa production en série limitée a été lancée en 2013 pour tester ses armements.

© Sputnik . Uliana Solovieva Le tournoi aérien spectaculaire Aviadarts 2018 débute! (vidéo)

L'avion a une vitesse maximale de 2.600 km/h et un plafond pratique de 20.000 mètres. Le Su-57 a toutes les caractéristiques de la cinquième génération: il est furtif, hypersonique, polyvalent, super manœuvrable et doté d'équipements électroniques sophistiqués. Il est capable de rester en vol pendant 5,8 heures.

Le premier tournoi international de tir en avion et en hélicoptère Aviadarts s'est tenu du 22 au 28 juillet 2014 dans les régions russes de Voronej et de Lipetsk. Il a réuni 34 équipages russes, deux équipages chinois et deux biélorusses. Des attachés militaires de plusieurs pays dont l'Inde, le Pakistan, l'Égypte et le Brésil ont suivi le déroulement du tournoi.