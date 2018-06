Les USA reconnaîtraient la présence de défaillances sur les chasseurs F-35

Les chasseurs de cinquième génération F-35 achetés à Lockheed Martin par le Japon comporteraient certaines défaillances, croit savoir l'hebdomadaire américain Defense News.

© AP Photo / Northrop Grumman F-35: Ankara trouvera ailleurs des chasseurs en cas de refus des USA

À l'heure actuelle, les concepteurs et les fabricants sont en train de trouver une solution aux points faibles de l'appareil qui se sont manifestés pendant son exploitation.

Au moins cinq F-35 ont été livrés cette année à la base militaire japonaise de Misawa dans la préfecture d'Aomori au Japon. Il semblerait que les avions aient été fournis avec des problèmes techniques liés à des imperfections au niveau du logiciel de l'avionique.

Selon le journal, il pourrait s'agir de défaillances plus que sérieuses. Dans ce contexte, la commission appropriée du Congrès américain a demandé au Pentagone de s'abstenir de signer des contrats sur d'importantes livraisons de F-35 aux forces aériennes et navales des États-Unis. Selon les médias, la décision finale sur l'achat de chasseurs doit être adoptée à l'automne 2019 au plus tôt.

Le F-35 a été conçu sur la base de la technologie de la furtivité et peut emporter des armes nucléaires. Il a été mis au point par Lockheed Martin avec la participation d'entrepreneurs du Pentagone. Le projet a rassemblé également l'Australie et plusieurs pays de l'Otan qui ont l'intention d'acheter quelque 730 appareils. Ces derniers sont d'ailleurs déjà venus doter les forces armées israéliennes, norvégiennes et japonaises.

L'avion est disponible en trois versions: F-35A pour l'armée de l'air, F-35B pour les marines et F-35C pour les forces navales. Dans sa version B, l'appareil peut réaliser des décollages et atterrissages verticaux.