Les USA mettraient au point un obusier capable de concurrencer l'artillerie russe

Les États-Unis mettent au point un prototype d'obusier dont la portée devrait être deux fois supérieure à celle des canons existants actuellement, annonce la revue The Warrior Maven.

Il s'agit de l'obusier M777ER, qui est créé sur la base de l'obusier de 155mm M777A2 dont la portée est de près de 30 km. Selon la revue, ce nouvel obusier remorqué devrait pouvoir détruire des cibles se trouvant à une distance de plus de 70 km.

L'obusier modifié sera de 455 kg plus lourd que le M777A2 et son canon sera de 1,8 m plus long.

La revue ajoute que le nouvel obusier est mis au point pour dépasser les caractéristiques de l'obusier automoteur russe de 152mm 2S33 Msta-SM dernier cri d'une portée de plus de 40 km. Par ailleurs, les concepteurs américains veulent augmenter la précision de l'armement, le rendant capable de détruire des cibles en mouvement.

L'armée de terre russe est actuellement équipée de 2S33 Msta-SM, des obusiers automoteurs de 152 mm destinés à détruire des cibles couvertes et fortifiées, ainsi que des forces terrestres, des véhicules blindés et non blindés, et d'autres sites ennemis.

Le Msta-SM, d'une portée de plus de 40 km, est capable de tirer des obus brisants, des projectiles de brouillage, des projectiles guidés par laser, les Krasnopol, et d'autres encore. Sa cadence de tir est de 12 coups par minute.