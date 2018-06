Ces canons automoteurs sol-sol capables de tirer très loin

L'artillerie moderne qui équipe les armées de terre à travers le monde comprend non seulement des canons remorqués, mais également des canons automoteurs de très grande efficacité.

Les canons automoteurs, grâce à leur mobilité et leur très grande portée, constituent le fer de lance de l'artillerie moderne. Possédant une cadence de tir pouvant aller jusqu'à 12 coups par minute et une grande précision, ils sont capables de déverser une pluie meurtrière d'obus de gros calibre sur les positions de l'ennemi.

Voici quelques modèles qui équipent les armées de terre russe, américaine, allemande et britannique.

Le 2S35 Koalitsia-SV

© Sputnik . Photo-host-agency Canon automoteur Koalitsia-SV



Ce canon automoteur est un fleuron de l'artillerie russe. Monté sur le châssis du T-90, ce canon de calibre 152 mm est capable de tirer à une cadence de 10 obus par minute. Sa portée est de 50 kilomètres.

Cette vitesse de tir, combinée à la portée du 2S35, créeront un grand nombre de problèmes pour l'ennemi: plus de munitions seront tirées par le canon en une période de temps donnée, plus rapidement il pourra changer de position, et l'artillerie ennemie ripostera en tirant sur un lieu déjà quitté.





L'obusier automoteur américain M109A est armé d'un canon de 155 mm et sa cadence de tir est de six coups par minute. Le châssis a reçu les améliorations, la transmission et les éléments du train de roulement du véhicule blindé de combat d'infanterie M2 Bradley.



Le Panzerhaubitze 2000 a été développé pour remplacer le canon d'artillerie automoteur M109 d'origine américaine au sein des unités d'artillerie allemandes. Il est armé d'un canon de 155 mm, permettant une portée de tir de 56 km. Le PzH 2000 est approvisionné de 60 obus et 288 charges propulsives. Le chargement automatisé autorise une cadence de tir très élevée de 8 à 10 coups par minute.



L'Artillery System 1990, a été développé pour les unités d'artillerie du Royaume-Uni pour remplacer les M109 américains. L'AS-90 est armé d'un canon de 155 mm avec une portée maximale de 40 km.