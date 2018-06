La Marine russe veut muscler ses navires avec des armements de haute précision

La Marine russe veut augmenter le nombre de navires équipés d'armements de haute précision et construire de gros navires et des sous-marins de cinquième génération, a annoncé aux journalistes le commandant en chef de la Marine, l'amiral Vladimir Korolev.

© Sputnik . Alexei Danichev La frégate furtive Amiral Gorchkov à Kalibr, fleuron de la marine russe

«Aujourd'hui, les perspectives de développement de la Marine sont palpables et concrètes. Il s'agit d'augmenter le nombre de navires équipés d'armements de haute précision qui naviguent dans des zones éloignées», a indiqué l'amiral, cité dans un document publié par le porte-parole de la Marine Igor Dygalo.

«Il s'agit aussi de passer étape par étape à la construction de navires de gros tonnage. Nous mettrons au point et construirons des sous-marins de cinquième génération qui n'auront pas leur égal quant à la furtivité et les capacités de combat», a poursuivi l'amiral.

Il a ajouté que l'intensité des exercices de combat en mer avait permis à la Marine russe d'accumuler une considérable expérience dans ce domaine. Rien qu'entre janvier et juin, les navires de surface et les sous-marins ont passé près de 7.000 jours en mer et ont participé à plus de 1.500 exercices. D'ici la fin de l'année, les navires et les sous-marins mèneront au minimum 2.500 exercices de combat et prendront part à 150 manœuvres de différents formats.