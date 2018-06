Le Su-34, meilleur bombardier d'attaque au sol au monde, selon les médias

Le Su-34 est le bombardier russe d'attaque au sol le plus moderne au monde, annonce la revue The Military Watch.

Le Su-34 a été construit sur la base du bombardier Su-27 et est entré en service en 2014. Après sa modernisation, l'appareil est devenu le fer de lance de l'armée de l'air russe. Actuellement, il n'y a que le J-16 chinois et le F-15 qui soient capables de rivaliser avec ce bombardier russe.

Possédant un rayon d'action de plus de 1.100 kilomètres, l'avion est capable d'opérer des frappes sur des cibles se trouvant à grande distance. La revue souligne, que les Su-34 déployés en Syrie sont capables de frapper des cibles sur presque tout le territoire du Proche-Orient, tandis que les appareils déployés à Kaliningrad peuvent neutraliser les cibles sur les territoires allemands, baltes et scandinaves.

Les experts apprécient également les particularités techniques du bombardier russe. Par exemple, les pilotes du Su-34 sont assis côte à côte et non plus l'un derrière l'autre. Cela permet de ne pas doubler les organes de direction. Par ailleurs, le cockpit est équipé d'un système spécial qui permet de voler à une altitude de 10.000 mètre sans recourir à des masques à oxygène.

Le Su-34 est équipé de missiles air-air R-27 qui ont une portée de 130 kilomètres et qui sont, selon la revue, les plus dangereux de leur classe, dépassant les possibilités de leurs analogues américains et européens.

Le Su-34 est destiné à neutraliser les cibles terrestres et aériennes de l'ennemi de jour comme de nuit et par toute météo. Il est doté d'un système hautement sophistiqué de lutte et de protection antiradar. Le bombardier peut se déplacer à une vitesse de 1.900 km/h et est capable de transporter une charge utile de huit tonnes.