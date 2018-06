Chine: des photos d'exercices de tir au lance-flammes publiées

L'Armée populaire de libération de la Chine est presque la seule qui continue à être équipée de lance-flammes portables. Le portail news.sina.com.cn a publié des photos d'exercices impliquant ce matériel de guerre assez impressionnant.

​Selon des sources chinoises, dans les années 50, l'URSS a livré à la Chine des lance-flammes LPO-50, dernier cri à l'époque. Ces appareils ont pour la première fois été testés au combat par les soldats chinois en 1955, lorsqu'ils se battaient contre les troupes de Guomindang. Ils ont réussi à neutraliser 45 points de résistance.

Peu après, la Chine a commencé à fabriquer ses propres LPO-50, appelés Type 58. Ce lance-flammes pèse près de 23 kilos. Ses trois bouteilles peuvent contenir plus de 10 litres de mélange inflammable, permettant de tirer trois coups à la suite. Sa portée varie de 50 à 70 mètres.

Plus tard encore, la Chine, copiant un autre lance-flammes soviétique, en a créé un encore plus sophistiqué, le Type 74. Il est plus léger et plus précis que son prédécesseur. De plus, son temps de rechargement a été réduit de 10 à quatre minutes.