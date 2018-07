Une idée «à la lituanienne»: Vilnius propose de doter les sous-marins de systèmes Patriot

La Présidente lituanienne Dalia Grybauskaite veut que les sous-marins de l'Otan soient dotés de systèmes antimissiles américains Patriot afin d'augmenter la fiabilité de la défense antiaérienne de l'Alliance dans la région.

Répondant aux questions du quotidien italien Corriere della Sera le 4 juillet, elle a notamment abordé le prochain sommet de l'Otan, prévu les 11 et 12 juillet prochains à Bruxelles, et déclaré que des systèmes Patriot pourraient être «installés à bord de sous-marins ou sur le territoire de la Lituanie».

© Sputnik . Igor Zarembo La Présidente lituanienne appelle l’Occident à se préparer à une invasion russe

Dalia Grybauskaite a mis en avant l'idée d'une «agression russe» qui, d'après elle, menace les pays baltes et la Pologne. Elle a affirmé ressentir ce danger immédiat suite aux «exercices russes à répétition dans la mer Baltique, aux cyberattaques et à la militarisation» de la région de Kaliningrad, la plus occidentale de Russie.

Les systèmes de défense Patriot ne sont pas présents de façon permanente en Lituanie. L'été dernier par exemple, les États-Unis les ont transférés à l'occasion de manœuvres internationales.

Les experts militaires se sont dits pour leur part sceptiques face à la proposition de la Présidente lituanienne.

«En effet, la DCA des pays baltes n'est pas très puissante et le déploiement des systèmes antimissiles Patriot sur la zone pourrait la renforcer, a fait remarquer l'observateur militaire Leonid Nersissian. Toutefois, Dalia Grybauskaite a manifesté son entière incompétence dans le domaine militaire en déclarant nécessaire l'installation de systèmes de longue portée à bord de sous-marins.»

Avant d'ajouter:

«Les sous-marins ne sont jamais dotés de leur propre DCA. À la limite, l'équipage peut disposer de plusieurs systèmes de missiles sol-air portatifs.»

Les pays occidentaux doivent se tenir prêts à une invasion russe et ne pas oublier «que la Russie les espionne», avait précédemment affirmé la Présidente lituanienne à Der Spiegel. Moscou a pour sa part dénoncé à plusieurs reprises la «russophobie» qui émane de ces déclarations et a rappelé que l'Otan avait de son côté déjà déployé à la frontière avec la Russie «des armes lourdes et d'importants contingents supplémentaires».