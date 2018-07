Les photos des chasseurs syriens les plus modernes parues sur la Toile

Des images des avions de chasse MiG-29SM actuellement en service de l'Armée de l'air syrienne ont été publiées sur Twitter:

صورة جديدة لمقاتلة MIG-29SM #سورية في هنغار من احدى المطارات.. تظهر مسلحة بصواريخ R-77..



الغريب في الصورة ان لون غطاء الرادار مختلف عن باقي صور المقاتلات المنشورة من نفس النوع..#SYRIA #SYAAF pic.twitter.com/eoanUrWcVN — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5 июля 2018 г.

​L'appareil sur la photo est équipé de missiles russes air-air R-77 dotés d'un système d'autoguidage et capables d'intercepter les cibles les plus diverses se déplaçant à une vitesse allant jusqu'à 3.600 km/h: des petits drones aux bombardiers stratégiques et avions de reconnaissance à une altitude comprise entre 20.000 et 25.000 mètres.

بموضوع الميغ29 السورية.. مجرد توقع..ان اختلاف لون مقدمة الطائرة قد يشير الى وجود نسختي تحديث.. تحديث SE و هو تحديث بقدرات جو-جو فقط.. و تحديث SM بقدرات جو-جو و جو-ارض..



خاصة و ان طيارين سوريين دربوا طيارين يمنيين على التحديث SE.. pic.twitter.com/hZH8Krsfjz — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5 июля 2018 г.

Le Mikoyan-Gourevitch MiG-29SM (code Otan: Fulcrum-C) est la version d'exportation modernisée du MiG-29S. Il est doté d'une avionique améliorée permettant l'emport d'armes de haute précision capables de détruire les cibles aériennes et terrestres.

Le MiG-29SM est également équipés du radar N-019E (N-019ME) couplé à un ordinateur, d'un récepteur GPS et d'un nouveau système de contre-mesures électroniques.