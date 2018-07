Les as au-dessus de la Baltique: un ravitaillement en vol des Su-30SM et Su-24 (vidéo)

La Marine russe ayant récemment été dotée de chasseurs embarqués Su-30SM dernier cri, leurs pilotes se sont entraînés au ravitaillement en vol au-dessus de la mer Baltique.



Il s'agit d'une des opérations des plus compliquées. Pour se ravitailler en vol, le pilote, volant à une altitude de 5.000mètres et à une vitesse de 550 km/h, doit approcher son appareil à une distance de 10 à 15 mètres de l'avion-citerne et enfoncer un dispositif spécial dans le tube de ravitaillement. Le ravitaillement peut durer jusqu'à une demi-heure.L'Il-78M est un avion-citerne capable de se trouver en vol pendant neuf heures d'affilée, permettant aux pilotes de s'entraîner de jour comme de nuit.Une fois les exercices terminés, les pilotes deviennent suffisamment qualifiés pour remplir des missions dans les régions les plus éloignées de leur base.