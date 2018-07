Le golfe de Finlande accueille deux «tueurs de porte-avions» russes à la fois

Le sous-marin nucléaire Orel (projet 949A Anteï) et le croiseur lance-missiles Marchal Oustinov (projet 1164 Atlant) de la flotte du Nord prendront la tête du Grand défilé naval qui se déroulera le 29 juillet prochain en rade de Kronstadt, dans le golfe de Finlande, à l’occasion de la Journée de la Marine russe, annoncent les médias russes.

L’Orel et le Marchal Oustinov ont tous les deux été surnommés «tueurs de porte-avions» à l’époque soviétique. La Russie a construit 11 sous-marins du projet 949A Anteï, dont huit sont toujours en service. Chaque sous-marin de cette classe est doté de 24 missiles de croisière Granit.

© Sputnik . Alexey Kudenko Un sous-marin nucléaire du projet 949A Anteï

Pendant la parade du 29 juillet, la flotte du Nord sera également représentée par le destroyer Severomorsk et la frégate Admiral Gorchkov, porteur des missiles de croisière Kalibr-NK.

© Sputnik . Vitalii Ankov Le croiseur lance-missiles russe Marchal Oustinov effectue des tirs en mer de Barents

Tous ces navires entreront ce lundi dans le golfe de Finlande pour participer la semaine prochaine aux répétitions de la parade placées sous la direction du vice-amiral Sergueï Elisseïev, commandant en chef adjoint de la flotte de la Baltique.

Ces derniers jours, les grands navires de débarquement Ivan Gren (flotte du Nord) et Korolev (flotte de la Baltique), le sous-marin diesel-électrique Vladikavkaz (flotte du Nord), les corvettes Soobrazitelny et Boïki (flotte de la Baltique) et d’autres navires ont déjà mené une séance d’entraînement dans le golfe de de Finlande. Au total, 35 navires et bateaux ont déjà participé aux manœuvres.

Tout comme l’an dernier, la Flotte du Nord aura la plus grande représentation lors de la parade principale de la Marine du 29 juillet. En 2017, elle y avait envoyé le croiseur nucléaire Petr Veliki et le plus grand sous-marin nucléaire du monde, le Dmitri Donskoï (projet 941 Akoula).